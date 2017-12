Seis perguntas para Carlos José de Souza, pai de Luan Vítor

1 – Como analisa as argumentações? Com indignação. Uma vida foi dizimada e a Justiça vai continuar sendo omissa. 2 – Concorda com a tese de legítima defesa? Não. Legítima defesa é quando o agressor está equipado da mesma maneira. O policial estava armado, os outros não. 3 – Luan era amigo do Eduardo? Amigo é uma coisa, conhecer é outra. Nós mo...