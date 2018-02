Seis ocorrências registradas devido a chuva da ultima quarta-feira (21) em Goiânia

Devido a forte chuva da noite de quarta-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar registrou 6 ocorrências nesta madrugada na região metropolitana de Goiânia.



A primeira ocorreu por volta das 00:04hs, alagamento na Vila Nova. A Corporação foi acionada para auxílio a carros alagados na Marginal Botafogo, próximo ao Parque Mutirama. Não houve feridos.



Ás 00:15 houve Alagamento Central. Uma vítima dentro de um carro alagado na Alameda dos Buritis, Setor Oeste. Ao chegar no local, o carro havia conseguido sair. Não houve feridos.

Uma árvore caiu na Rua 2 esq com a 7, no Setor Oeste, bloqueando a pista. A árvore foi cortada pela equipe do CBMGO e a pista liberada.

Ocorrência na Rua do Salmão, Jardim Atlântico ás 00:56 hs. Uma parede desabou e a casa foi invadida pela água. Houve danos a móveis e eletrodomésticos. Defesa Civil acionada para avaliar risco de desabamento. Não houve feridos.

Na Avenida Marechal Rondon, Vila São Luiz ás 01:12 . A água invadiu a rua e uma residência na Rua Anicuns, Qd. A, Lt 5-A, Casa 2. Apesar dos danos materiais, não houve vítima.

Houve também, Incêndio em um poste na AvContorno esquina com a Rua 69. Fios da rede telefônica se incendiaram. Equipe do CBMGO controlou o incêndio.

De acordo com a assessoria de comunicação do CBMGO, é uma quantidade aceitável de ocorrências. “As vezes são registradas até mais que seis ocorrências, está dentro do esperado diante daquela chuva de ontem. Mas felizmente não houve feridos, e conseguimos atender todas as ocorrências.”