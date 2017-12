Seguranças de governador reagem a assalto e matam suspeito

Policiais militares que fazem a segurança do governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB), que está de férias com a família em Camaçari (BA), reagiram a um assalto na noite de terça-feira (26) e mataram um dos suspeitos em uma estrada perto da cidade.

De acordo com a Casa Militar do DF, logo depois de deixar o governador em uma pousada em Barra de Jacuípe, em Camaçari, a equipe foi emboscada na Estrada Velha do Monte Gordo, por quatro homens que desembarcaram do carro anunciando o assalto, e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido na cabeça e morreu no local, e os outros fugiram. Os dois policiais do DF não ficaram feridos.

Segundo o Palácio do Buriti, a equipe atacada será mantida na Bahia e a Casa Militar não vai enviar reforços. O governador volta para Brasília nesta sexta-feira (29).

O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia Territorial (DT), de Monte Gordo.