Segurança Pública identifica 10 detentos que fugiram de presídio em Jaraguá

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) emitiu nota sobre a fuga que aconteceu na manhã deste sábado (23), na unidade prisional de Jaraguá. O órgão já identificou dez detentos que escaparam do presídio. Um deles, Maigon Douglas Delfino da Rocha, decidiu voltar e se apresentou a unidade prisional.

Até o momento, os foragidos são: José Aparecido Francisco dos Santos, Júnior Cesar da Conceição Mendes, Leandro Santana Borges, Lucas José de Paula, Luís Henrique Nunes, Luiz Eduardo dos Santos Rodrigues, Renato de Oliveira Silva, Weltin Gomes dos Santos e Fernando Cláudio da Silva.

No início da manhã, uma dupla invadiu o presídio, rendeu e amarrou os agentes com o objetivo de libertar os detentos Ariel Pedroso da Silva e Roberto Augusto Rodrigues Mendes, presos na última semana com cerca de R$ 2 milhões em pasta base de cocaína. De acordo com a Seap, os dois são traficantes de alta periculosidade.

As câmeras de segurança do local flagraram a ação dos bandidos, que estavam fortemente armados, inclusive com fuzis. Eles entram no corredor das celas, quebram a grade e liberam os criminosos. Antes disso, eles haviam amarrado os agentes que faziam a vigilância em uma outra sala.

Segundo a Seap, todas as forças policiais da região estão mobilizadas para recapturar os presos e foi aberta uma sindicância para investigar o caso.

A informação preliminar divulgada pelo O POPULAR foi de que pelo menos 20 presos tinham fugido da unidade prisional, mas de acordo com a nota oficial da secretaria, é 15 o número de detentos que empreenderam fuga.