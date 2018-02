Segundo suspeito de assaltar casa e balear prefeito de Tocantínia é preso

Mais um suspeito de ter o assalto a casa do prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino Gomes (SD), 58 anos, foi preso nesta segunda-feira. A Polícia Militar (PM) informou que ainda faz buscas pelo terceiro envolvido. O crime aconteceu neste domingo, por volta das 8 horas, quando três invadiram a residência do gestor para roubar o local e acabaram baleando o prefeito e o motorista, João Mascarenhas, 57 anos, durante a ação.

O segundo suspeito, de 18 anos, foi preso quando estava às margens da Rodovia TO-010, km 56, em Lajeado. O primeiro preso, também de 18 anos, foi ainda no domingo, 4, por volta das 18 horas, após ser visto saindo de um matagal, próximo à ponte que liga Miracema a Lajeado. Ambos confessaram a participação no crime. Os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Ação

Conforme o relato da esposa do gestor Nara Cristina Monteiro Gomes, a família tinham recebidos amigos e familiares para comemorar o aniversário de Gomes. Quando um grupo de três homens armados chegou até o local.

“Logo que eles entraram em casa anunciaram o assalto e mandaram que todos entrassem no banheiro. Nesse momento o Silvino chegou com o motorista e eles tentaram reagir e foi aí que os bandidos atiraram neles”, conta. O gestor e o motorista foram trazidos para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

O prefeito, por volta das 13 horas, realizou uma cirurgia para a para retirada de uma bala, que estava alojada no abdômen, próximo ao umbigo. Ainda no domingo, Nara informou que o prefeito passava bem e não corria risco de morte. Conforme a Secretaria de Saúde (Ses-TO), ainda no domingo, após a cirurgia, o gestor foi levada a uma unidade hospitalar particular.

O estado de saúde do motorista também é estável. Nara conta que a bala, que foi retirada no HGP, atingiu o lado direito do peito do funcionário.

O grupo, durante o assalto, levou joias e uma pequena quantidade de dinheiro. O carro em que eles estavam foi abandonado em uma rodovia que dá acesso a Miracema, na s proximidades de Lajeado e tentaram fugir a pé pela mata.