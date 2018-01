Segplan faz credenciamento para a concorrência da concessão dos Vapt-Vupt

Após duas tentativas, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) concretizou nesta segunda-feira (29) a fase de credenciamento para a concorrência da concessão dos Vapt-Vupt. O procedimento já havia sido suspenso em ocasiões anteriores devido a decisões judiciais. Os envelopes de três consórcios – dois de São Paulo e um do Paraná – foram abertos nesta segunda para a análise.



Também foram apresentados os documentos para o processo de habilitação, mas a definição sobre esse quesito só deve vir nos próximos dias, após análise pela comissão responsável. Nas outras duas tentativas de abertura, quando liminares impediram o prosseguimento do processo, os documentos nem chegaram a ser recebidos.

A primeira suspensão aconteceu no dia 9 de janeiro, minutos antes da entrega e abertura das propostas. Na ocasião, a juíza Suelenita Soares Correira, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, havia deferido liminar pedida pela Cejen Engenharia, que participava do processo licitatório e questionava o valor de R$ 4,1 bilhões previsto no edital. De acordo com a ação, existia uma “divergência entre os valores estimados para o contrato e a demanda projetada”.

No dia 12 de janeiro ocorreu a segunda suspensão. A sessão de abertura das propostas estava marcada para as 15h, mas foi impedida por liminar do juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que atendeu a ação popular movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás (Sindipúblico). Na decisão, o juiz aponta não existirem “justificativas suficientes para a celebração do contrato".