Segmento alega burocracia e demora

A dificuldade em obter a documentação necessária para regularizar os empreendimentos no meio rural é o principal argumento do segmento agropecuário para contrapor a realidade de pivôs ilegais no Estado. Consultora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Jordana Girardello aponta a existência de produtores que estão há três anos aguardando a fi...