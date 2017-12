Seduce abre vagas para cursos de operador de computador e assistente financeiro em Goiânia

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) está com inscrições abertas para cursos de operador de computador e assistente financeiro. São 25 vagas para cada curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As aulas terão início no dia 15 de janeiro e devem durar aproximadamente três meses.

Podem se inscrever pessoas de 15 a 59 anos, com ensino fundamental completo. As vagas foram abertas hoje e serão preenchidas por ordem de inscrição. O prazo se encerra na próxima terça-feira (5).

Para se matricular, basta levar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço com CEP e número de telefone na sede da Seduce, que fica na Avenida Anhanguera, quadra R-01, lote 26, Setor Oeste, sala 75D. O horário de atendim 1.1241597 ento é das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Local: Seduce, Avenida Anhanguera, quadra R-01, lote 26, Setor Oeste, sala 75D.

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Prazo: do dia 1º/12 a 5/12 (próxima terça-feira).

Início do curso: 15 de janeiro

Duração: 160 horas em aproximadamente 3 meses