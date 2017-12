Secretaria estuda fechar rua na região da 44

A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMT) de Goiânia está estudando a possibilidade de fechar alguma via na região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, como tentativa de resolver o problema de trânsito no local. Chefe da pasta, Fernando Santana explicou que a questão está sendo avaliada, uma vez que é preciso pensar nos comerciantes. “Estamos estuda...