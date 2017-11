Secretário da Seinfra pode responder por homicídio culposo após morte de escrivã em Goiânia

O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra), Fernando Cozzetti, pode responder por homicídio culposo após a morte da escrivã da Polícia Civil, Jackeline Assunção da Silva, de 27 anos, na noite de terça-feira (21), afirmou ao POPULAR a delegada Nilda de Andrade Gonçalves, responsável pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito da capital (Dict).

Isso porque, segundo a investigadora, não houve manutenção no poço de visita, popularmente conhecido como tampa de bueiro ou de esgoto, que estava desnivelado do asfalto. Ainda conforme a delegada, a responsabilidade pela manutenção é da Seinfra. O secretário deve ser intimado e ouvido nos próximos dias.

Jackeline conduzia uma motocicleta biz, ontem, e ao passar pela Avenida Castelo Branco não viu um bueiro encoberto pela água da chuva, caiu e teve a cabeça atropelada por uma motocicleta que vinha logo atrás. O condutor contou que não teve como evitar o acidente. “Hoje eu ouvi o condutor e a alegação dele é que ele não teve tempo para desviar. Por enquanto ele não vai ser indiciado, mas as investigações continuam”, relatou Nilda Gonçalves. A delegada informou que a Saneago também está inclusa na investigação.

Casada há um mês, a vítima levava na garupa no momento do acidente o marido, Rodrigo Alves Lopes que é agente prisional. Ele sofreu escoriações leves, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O acidente ocorreu por volta das 18h de terça-feira (21), após ela e o marido deixarem a sede da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás (SSPAP-GO). A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte da policial. Ela foi aprovada no último concurso da Polícia Civil e estava lotada na Coordenação de Proteção à Saúde do Servidor (CPSS-Niab).

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Seinfra via e-mail e telefone, e aguarda um posicionamento oficial da pasta municipal.