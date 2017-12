Secretário da prefeitura de Goianésia está desaparecido

Atualizada às 9h43

A 15ª Regional da Polícia Civil, em Goianésia, a 200 quilômetros de Goiânia, faz diligências para tentar descobrir o paradeiro do vereador licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Social do município, Wilson Portilho da Cunha, 48 anos. Ele está desaparecido desde a noite de segunda-feira após deixa sede da prefeitura na companhia de um servidor.

Informações preliminares apontam que o secretário tinha visitado sua fazenda na zona rural do município e depois passou pela prefeitura. Ele teria deixado a sede do governo de Goianésia na companhia de um servidor que foi deixado em casa por ele por volta de 19 horas. Ambos ocupavam um veículo Saveiro branco, placa NKP 3356, que pertence à prefeitura, cujo emblema está plotado nas laterais. Embora o secretário tenha comunicado à família que estaria indo para casa, ele não apareceu. Até o momento ele e o veículo continuam desaparecidos.

O delegado Marco Antônio Zenaide Maia Jr. ,coordenador da 15ª Regional da Polícia Civil está à frente das investigações. Ele disse ao POPULAR que todas as hipóteses estão sendo levantadas, desde roubo a sequestro. Ele acredita que o secretário será encontrado com vida. Os contatos para o telefone celular do secretário realizados pela família e pela polícia foram em vão porque o aparelho encontra-se desligado.

Natural de Goianésia, Wilson Portilho é agropecuarista, pai de dois filhos, presidiu o Sindicato Rural do município e já foi titular da Secretaria de Agricultura local. Eleito vereador pelo PMDB nas últimas eleições, deixou o cargo em 2016 para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.