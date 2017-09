Secima sabia de baixo nível de rio há duas semanas

A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) foi informada pela Saneago do baixo nível do Rio Meia Ponte há pelos menos duas semanas. A informação foi dita por técnicos da companhia de saneamento em reunião com o promotor Delson Leone Júnior, no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), na última quart...