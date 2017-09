Secima fala em fogo criminoso sobre incêndio no Parque Ecológico

O incêndio no Parque Ecológico, que inclui dos parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco (Peamp) e João Leite (PEJol) foi criminoso. A Secretaria Estadual de Cidades, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Secima) informou que o caso já está sendo investigado por autoridades competentes. Até a noite de ontem, os Bombeiros continuavam no local para conter as chamas e a e...