Secima estuda limitar outorga na estiagem

O superintendente de Recursos Hídricos do Estado, Alexandre Kepler, disse que está sendo estudada a possibilidade de limitar as outorgas de uso de água no período de estiagem do próximo ano. De acordo com ele, a questão já é discutida internamente, mas a pasta fará primeiro todos os estudos, realizará conversações com os setores envolvidos e só então irá tomar uma decis...