SEAP garante que não falta água nem comida no complexo prisional

Em resposta aos vários questionamentos feitos a respeito do que provocou a revelião no primeiro dia do ano na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP) emitiu hoje (02) uma nota oficial. Segundo o comunicado a falta de água no complexo prisional só ocorreu nesta segunda-feira (01) e que imediatamente foi acionada "a Saneago para a solução do problema com a máxima urgência".

Ainda segundo a nota, "não há falta de comida no complexo prisional de Aparecida de Goiânia". A superintendência, que tem à frente o tenente-coronel Newton Castilho, informou também que realiza com frequência campanhas "para manter a saúde dos detentos em dia" e que, "de imedato, a área de saúde vai desenvolver nova campanha com o objetivo de detectar e eliminar possíveis problemas de coceiras".



Finalmente, a superintendência que somente hoje (02), com a volta do funcionamento da Coordenadoria de Cartórios da Seap, será emitida oficialmente a lista oficial dos presos que empreenderam fuga na manhã de ontem. Dos 233 que abandonaram o presídio durante a rebelião, 127 voltaram voluntariamente, 29 foram recapturados e 77 ainda não foram localizados.



A Seap também não divulgou ainda a relação dos nove presos que foram mortos durante o motim com requintes de crueldada. Dois tiveram a cabeça decepada e outros ficaram com as vísceras expostas. Uma entrevista coletiva está marcada para às 10h30, com transmissão ao vivo na página do Facebook da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).