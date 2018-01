'Se pudesse voltar atrás eu pegaria meu filho', diz mãe que teve carro roubado com filho em Goiânia

A mãe Luciane Gomes dos Santos Oliveira passou por um susto e tanto no final da tarde de segunda-feira (29), quando teve o carro roubado por bandidos na Rua Itauçu, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. O filho de apenas um ano estava dentro do veículo e também foi levado. "Eu estava desesperada", afirmou Luciane durante entrevista nesta terça-feira (30), no jornal Anhanguera 1ª edição, da TV Anhanguera.

Luciane contou que é cliente da confeitaria, mas nunca tinha ido com o filho, e dessa vez, não tinha com quem deixar a criança. Quando chegou ao local, ainda no carro, pensou em deixar o filho dentro da doceria e voltar para trancar o carro, mas percebeu a presença de dois homens suspeitos que estavam próximos. "Imaginei que iam roubar meu celular, minha bolsa ou alguma coisa assim e pensei: 'vou entrar dentro da loja para eles passarem e ai eu volto'".

A tentativa não deu certo. "Quando eu entrei dentro da loja, a vendedora me cumprimentou e quando eu vi, o carro estava saindo. Eu corri atrás gritando", lembrou a mãe.

Alguns minutos depois, uma mulher chegou com a boa notícia. "Ela chegou com um celular e falou pra mim: 'é essa criança?' e me mostrou uma foto dele. Falei, é ele", afirmou Luciane.

Foi recomendado que a mãe aguardasse no local. "Toda a ação durou uns 20, 30 minutos. Deixaram ele na cadeirinha depois de uns três quarteirões, em uma praça", contou a mulher.

"Quando cheguei na praça vi meu filho no colo do policial". Luciane disse que ficou aliviada. "Sensação de alivio, de agradecimento a Deus por meu filho estar bem. Coloquei ele no colo, tocava ele para ver se ele estava bem mesmo e graças a Deus não fizeram nada com ele", afirmou a mãe mais tranquila.

Luciane também contou que se arrependeu de ter deixado o filho, mesmo que por tão pouco tempo. "Na hora você não tem reação. Minha reação foi entrar dentro da loja para eles passarem, eu acho que se pudesse voltar atrás eu teria ido pegar meu filho, não deixaria ele sozinho", finalizou.

Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.