Santa Casa de Goiânia precisa de doações de sangue

Com estoque quase zerado, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia precisa de doações de todos os tipos de sangue. Neste período de Carnaval, a demanda por bolsas de sangue tende a aumentar. O atendimento será suspenso durante o Carnaval e será retomado na quarta-feira (14) com novo horário. A unidade que antes funcionava da 7h às 12h, atenderá das 7h às 17h.

O doador passa por uma triagem antes da realização da coleta de sangue. O interessado deve ter entre 18 e 69 anos, estar saudável e pesar acima de 50 quilos. É preciso ter dormido bem na noite anterior à doação e ter se alimentado no dia, de preferência, com um lanche leve, sem leite, chocolates ou frituras. A pessoa também não deve ter ingerido bebida alcoólica no dia e na véspera da doação, nem estar gripado ou resfriado.

Em 24 horas, o organismo do doador já repõe o sangue coletado. A quantidade de sangue retirada varia conforme o peso e altura do doador. No local, será realizado exames para doadores, bem como teste de anemia; HIV; doença de Chagas; hemoglobinas anormais; hepatite B; hepatite C e sífilis. O ideal é que, no caso dos homens, a doação ocorra a cada dois meses, para as mulheres, o intervalo adequado entre as doações é de três meses.