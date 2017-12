Saneago assina empréstimo com a Caixa para construir “linhão”

Atualizada às 23h50 - 28/12/2017 A Saneamento de Goiás S/A (Saneago) conseguiu junto ao Ministério das Cidades R$ 379,3 milhões para obras de abastecimento de água em Anápolis e Aparecida de Goiânia. A verba, via Caixa Econômica Federal (CEF), será um empréstimo e os contratos serão assinados nesta sexta-feira (29) no gabinete do ministro Alexandre Baldy, em Brasíli...