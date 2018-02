Sambas e marchinhas agitam o carnaval dos foliões no Mercado Popular da 74, em Goiânia

A folia no Mercado Popular da Rua 74, no Centro de Goiânia, durou quatro dias e contou com o engajamento do público. Sambas e marchinhas fizeram a alegria de quem frequentou o tradicional espaço cultural entre o sábado (10) e a terça de carnaval (13).

Com entrada franca, os foliões, de todas as idades, puderam acompanhar as apresentações da Banda Mercado, de cantores como Grace Venturini, Karine Serrano, Ricardo Coutinho, Mara Cristina, além do organizador do evento, o também cantor e instrumentista Fausto Noleto.

"Trabalhamos para valorizar a festa. O goiano gosta de carnaval e faremos o que puder para termos algo legal neste espaço familiar", disse Noleto ao POPULAR.

Durante os dias de folia, o agito no Mercado Popular teve oito horas de duração, com início às 14h e finalização às 22h. Em 2018, o evento completou seis anos de realização.