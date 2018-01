Saiba quem é o piloto do helicóptero da Globo que caiu no Recife

O comandante Daniel Galvão, que pilotava o Globocop, que caiu no mar do Recife (PE), na manhã desta terça-feira (23), costumava publicar fotos e vídeos em seu perfil no Facebook, onde demonstrava o seu amor pela aviação.

Daniel trabalhava desde 2011 para a empresa Helisae Helicópteros, que prestava serviços para a Rede Globo há mais de 15 anos, mas antes disso, foi motorista de ônibus durante cinco anos em Las Vegas (EUA). Além de piloto, ele também era responsável pelo planejamento e ajuda com registros de manutenção da aeronave.

Junto do comandante, estavam a bordo a sargento Lia, que também morreu na queda, e o operador de transmissão Miguel Brendo, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Restauração (HR).

Segundo a Helisae Helicópteros, a aeronave teria passado por uma inspeção há uma semana e estava operando normalmente.