Sabedoria para ouvir o desejo do outro

Mais do que um papel, Waldemar vive o Papai Noel. Ele guarda bem todas as histórias das crianças que chegaram até ele ao longo dos anos. Ele se lembra principalmente daquelas que pedem que os pais parem de beber e brigar com as mães. Sentado no centro da sala de sua casa, em Senador Canedo, ele ouve atento enquanto Beth conta a história vivida pelo casal neste ano, quan...