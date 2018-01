'Saúde na Praça', do HGG, oferece serviços gratuitos nesta quarta-feira

O Hospital Alberto Rassi (HGG) promove a primeira edição do projeto "Saúde na Praça" nesta quarta-feira (17), entre as 7h e 12h, na Praça Abrão Rassi. Teste de glicemia, aferição de pressão, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e outros serviços serão realizados gratuitamente.

Além disso, profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos e psicólogos estarão no local para orientar os presentes, com foco no tema “Não tire férias da sua saúde”.

Ainda seguindo a temática de janeiro, o hospital terá uma palestra no próximo dia 24 sobre atividades recreativas no mês de descanso.

A Praça Abrão Rassi fica na Avenida Anhanguera, em frente ao hospital, no Setor Oeste.