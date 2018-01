Saúde de presos pode ficar para OS

O governo de Goiás estuda a possibilidade de terceirização dos serviços na área administrativa do sistema prisional, no atendimento de saúde do preso e assistência social. Os estudos estão na Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), segundo o diretor-geral de Administração Penitenciária (DGAP), coronel Edson Costa, e o governador Marconi Perillo (PSDB) ...