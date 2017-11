“Só quero saber o porquê atiraram nele”, diz viúva de refém morto em Senador Canedo

A viúva do auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, 31 anos, Rovena Gonçalves, contou nesta segunda-feira (27) detalhes do assalto que resultou na morte do seu marido na tarde desse sábado (25), na cidade de Senador Canedo, na Grande Goiânia. Rovena afirmou que ela e o marido tinham acabado de chegar a uma chácara para arrumar o local para o aniversário do amigo Paulo Sérgio Lima, na tarde de sábado (25). “Ele disse para eu ir deitar que ele e um amigo iam organizar tudo”, afirmou a mulher.

Em entrevista à TV Anhanguera, a mulher contou que estava deitada quando acordou assustada com a filha do casal gritando que estava tendo outro assalto na residência. “Eu pedi para ela se esconder dentro do banheiro”, contou Rovena.

Em seguida, o outro filho do casal chegou perto dela chorando e ela o orientou a também se esconder no banheiro. No dia anterior, o mesmo adolescente e um comparsa já tinham roubaram o veículo de um amigo da família que estava na chácara.

No roubo de sábado, durante a fuga, o adolescente não conseguiu manobrar o carro e por isso decidiu levar Tiago como refém, contou a mulher. “Eu liguei no 190, eu avisei, eu dei a descrição dele. Contei que ele estava dirigindo, estava sem camisa, que é alto, forte e tem uma entrada muito grande na testa devido à calvície”, pontou Rovena.

Durante a entrevista na TV, a mulher estava acompanhada do amigo Paulo Sérgio Lima. Ele contou que a morte do Tiago é lamentável. “Ele era uma pessoa maravilhosa, um pessoa do bem, de Deus, era um exemplo para nós”, afirmou.

De acordo com Paulo, assim que eles chegaram ao local perceberam uma falta de informação tanto entre as pessoas quanto em relação aos policiais envolvidos na ocorrência. “Como se eles não soubessem quem era o bandido”, disse o amigo.

Paulo também contou que estava marcada uma reunião como o Comandante da Polícia do Estado de Goiás, mas a mesma não ocorreu. “Ele disse que estava envolvido com a questão da Polícia Civil”, explicou.

Ao final da entrevista, Rovena desabafou e contou que o filho caçula não dorme a noite e a filha está revoltada porque divulgaram que Tiago era bandido. “Meus filhos estão na casa do Paulo. Não temos onde ficar, fazia uma semana que tínhamos mudado para lá. Não me sinto segura. Dois dias seguidos de assaltos. Eu liguei pedindo socorro e não para que matasse ele”, finalizou.