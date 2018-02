Rompimento de cabo de média tensão deixa o Setor Aeroporto sem energia, em Goiânia

O Setor Aeroporto, na região Central de Goiânia, ficou sem abastecimento de energia na manhã desta sexta-feira (2). O motivo foi o rompimento de um cabo de alta tensão, que caiu no asfalto e pegou fogo no cruzamento da Rua 6A com a Avenida Pires Fernandes, a poucos metros do Colégio Agostiniano. Testemunhas informaram que o transformador estava com sobrecarga.

A Celg informou que uma equipe da empresa está na região e que o fornecimento está sendo restabelecido aos poucos. A empresa também declarou, por meio de nota, que foi necessário desligar a energia do bairro para realizar a troca do cabo que queimou.

As causas do incidente estão sendo apuradas.