Rompimento de adutora afeta abastecimento em bairros de Aparecida de Goiânia

Vários bairros de Aparecida de Goiânia enfrentam problemas no abastecimento de água tratada nesta terça-feira (14). A Saneago informou que a causa é o rompimento de uma adutora de grande porte no início da madrugada de hoje no Jardim Riviera. Assim, 29 setores estão desabastecidos. (veja a relação ao final da matéria)

Conforme a estatal, técnicos já estão no local efetuando o reparo. Após a conclusão do serviço, o bombeamento será retomado gradualmente, abastecendo primeiro as regiões mais baixas e, na sequência, as partes altas da cidade.

A normalização está prevista para a noite desta terça-feira. A Saneago alerta, ainda, para o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Confira a relação de bairros afetados:

Cidade Livre

Parque das Nações

Colina Azul

Bairro Independência

Marista Sul

Nova Cidade

Virgínia Park

Jardim Riviera

Rio Vermelho

Parque Hayala

Setor Fabricio

Conde dos Arcos

Comendador Valmor

Bairro Independência Mansões

Jardim Florença

Setor dos Estados

Residencial Vilagge Garavello I e II

Setor Serra Dourada I, II e III

Jardim Monte Cristo

Setor Andrade Reis

Parque Itatiaia

Jardim Ipiranga

Jardim Cristalino

Chácara Santa Luzia

Jardim dos Girassois

Parque Atalaia

Solar Central Park