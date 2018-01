Rodovias goianas registram três capotamentos na manhã de sábado (20)

A BR-153 teve dois capotamentos na manhã deste sábado (20). O primeiro carro a passar por um acidente obstruiu parcialmente a pista em frente a concessionária Belcar, no sentido Goiânia a Anápolis, e causou lentidão no trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária responsável esteve no local para realizar a remoção do veículo. O motorista não se feriu.

O segundo registro foi na mesma rodovia, mas no sentido Goiânia a Aparecida, quilômetro 510. O motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, tombando o veículo que atingiu uma caminhonete que passava na rua paralela à BR. O automóvel parou na calçada de um posto de combustível e não deixou feridos. O trânsito já foi normalizado e a concessionária foi chamada para a retirada.

Atropelamento

Já o último acidente foi mais grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Um homem estava no ponto de ônibus em frente ao Autódromo na GO-020, sentido Goiânia a Senador Canedo, e foi atingido por um carro que capotou. A vítima foi socorrida insconciente, com sangramento intenso e traumatismo cranioencefálico.

Bruno de Souza Silva, de 32 anos, está internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) em estado grave. No momento ele respira com o auxílio de aparelhos e está na área de Emergência com atendimento de equipe multiprofissional

O motorista, Fábio da Silva Marques, estava sozinho no veículo e está fora de perido. Ainda não há informações sobre o que poderia ter causado o capotamento.