Rodoviária de Goiânia tem manhã de atrasos e filas neste sábado

A manhã desta sábado (16) foi de atrasos e filas na Rodoviária de Goiânia. Situado no meio da região comercial da Rua 44, o terminal sofre diretamente os efeitos do aumento do fluxo de veículos e pessoas que aproveitam para fazer compras de fim de ano. A pouco menos de 10 dias para o Natal, a rodoviária também começa a receber um fluxo maior de passageiros. Só neste fim de semana, a administração estima que passem pelo local cerca de 150 mil pessoas para compras de passagens, embarques e desembarques, e também para aproveitar o comércio que existe na região.

Por causa do trânsito e da chuva, os ônibus interestaduais sofreram atrasos. Um veículo que deveria ter saído às 8h com destino a Brasília demorou para chegar ao terminal, enquanto os passageiros formavam uma fila de espera. O pessoal da empresa responsável informou do atraso, mas não deu uma previsão de quando o ônibus chegaria. Pessoas que pegam a mesma linha com frequência disseram ao POPULAR que o comum é o veículo chegar 15 minutos antes do horário de embarque.

Também era grande a fila para utilizar os banheiros no local. De acordo com funcionários da rodoviária, o tumulto nos banheiros ocorre por conta da procura dos visitantes da Feira Hippie, que funciona ao lado do terminal.

Muita gente desembarcou de madrugada para fazer compras. O estoquista José Ribamar dos Santos, de 31 anos, pegou um ônibus na cidade de Santa Fé só para vir comprar roupas para os filhos na região da Rua 44. Ele chegou por volta de 5h em Goiânia, quando a Feira Hippie já estava funcionando. "Valeu a pena", disse, enquanto aguardava o ônibus na rodoviária para voltar para casa, enfrentando mais 5 horas de viagem.

Interdição

Por meio de nota, a administração do Terminal Rodoviário de Goiânia informou que os atrasos ocorridos na manhã deste sábado ocorreram por conta da interdição da Marginal Botafogo, da chuva e do congestionamento das ruas que dão acesso ao local.

De acordo com a administração, a rodoviária conta com cinco conjuntos de sanitários (masculino e feminino) distribuídos em pontos estratégicos, e banheiros exclusivos para Portador de Necessidades Especiais, todos com utilização gratuita e limpeza permanente. Principalmente nos fins de semana, os sanitários são utilizados não somente pelos passageiros, mas também por comerciantes e público da Feira Hippie e da Rua 44, "o que acaba gerando filas para a utilização".

Com o aumento da demanda, a administração informa que foram disponibilizados pelo menos 100 novos horários para atender os usuários neste período de fim de ano. Também afirma ter reforçado em 30% no número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros.

Dicas para quem vai embarcar

• Chegar com antecedência de pelo menos 1 hora

• Portar os documentos pessoais

• Criança menor de 12 anos que irá viajar sem a companhia do representante legal precisa de autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar

• Adquirir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente; os bilhetes podem ser comprados pelo portal da rodoviária

• Preocupar com suas bolsas, carteiras, pacotes e malas; não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens

• Não comprar passagens de pessoas do lado de fora do Terminal Rodoviário

• Tomar cuidado com transporte clandestino

• Idosos que queiram passagem gratuita precisam fazer reserva antecipadamente