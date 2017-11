Rio de Janeiro registra 120ª morte de policial militar no ano

O Rio de Janeiro registrou, na segunda-feira (20), a morte do 120° policial militar em 2017. O sargento Rodrigo Tavares, que estava internado desde sábado, 18, no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, morreu após ter sido baleado em uma tentativa de assalto, no sábado.



De acordo com informações da Polícia Militar, o sargento foi atacado por dois suspeitos armados quando chegava em casa, no bairro de Pendotiba, em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio. Após uma troca de tiros, ele foi baleado na cabeça.



O militar chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde passou por cirurgia. Na tarde de segunda-feira, 20, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte do policial.



De acordo com policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói), a polícia foi alertada por moradores sobre uma troca de tiros entre um PM, que estava de folga, e um criminoso, durante uma tentativa de assalto.



Durante o confronto, o criminoso também ficou ferido e foi levado sob custódia policial para o mesmo hospital. Segundo a polícia, foram apreendidos com o suspeito uma pistola calibre 380 e uma motocicleta.



Na manhã de domingo, 19, outro policial militar foi atingido por um tiro no ombro, durante um assalto a um ônibus na Avenida Dr. Rúbens Farrula, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



O criminoso deixou cair no chão uma de suas armas e fugiu, mas uma patrulha do 21º Batalhão da Polícia Militar (São João de Meriti) conseguiu prender o assaltante. O suspeito foi reconhecido pela vítima. O PM foi socorrido até o Posto de Atendimento Médico de Meriti e está fora de perigo.