Reunião da CDTC para definir aumento da tarifa de ônibus é adiada para segunda-feira

A reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), que estava marcada para às 10 horas de hoje na sede da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), teve de ser adiada devido a morte de um ex-diretor da CMTC, nesta madrugada. O novo encontro já foi marcado para a próxima segunda-feira, às 16 horas, no Paço Municipal. A pauta da reunião é a deliberação sobre o aumento da tarifa do sistema de transporte metropolitano, que não é reajustada há dois anos.

Pelo estudo tarifário, o novo valor sairia de R$ 3,70 para R$ 4,05. No entanto, já há um movimento dentro da CDTC para que se tenha um abatimento e se aprove o valor de 4 reais, mas a dificuldade é que a conta em si gerou o valor de R$ 4,07 e, logo, a arredondamento seria de 7 centavos, que é a alegação das empresas. Se aprovado, o novo valor pode passar a valer já no dia seguinte do anúncio. Ao mesmo tempo, não estão previstas medidas de melhorias para o sistema com o reajuste.