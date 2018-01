Resultado do Sisu 2018 é divulgado

Atualizada às 11h19.

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado na manhã desta segunda-feira (29). Os participantes do processo devem acessar o site do Ministério da Educação (MEC) e consultar as notas de corte das 130 instituições participantes. Assim que as informações foram divulgadas, o site apresentou instabilidade. Os inscritos foram orientados a acessar as informações através da página: sisualuno.mec.gov.br tendo em mãos o número da inscrição e a senha do Enem.

Além da consulta pelo site, os inscritos possuem ainda duas alternativas. A primeira é através dos sites das instituições participantes ou através da central de atendimento do MEC, pelo número 0800-616161.

As matrículas começam nesta terça-feira (30) e seguem até 7 de fevereiro. É necessário que os aprovados verifiquem junto às universidades os documentos necessários e os horários de atendimento.