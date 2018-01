Resultado do Enem 2017 será divulgado nesta quinta (18) às 10h

Inicialmente prevista para o dia 19 de janeiro, a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, foi antecipada em um dia pelo Ministério da Educação e estará disponível na Página do Participante às 10h da próxima quinta (18), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para ter acesso ao resultado, o candidato deverá informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição do Enem. Com estes mesmos dados, ele também terá acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

Os resultados dos treineiros e os espelhos de correção das redações serão liberados após 60 dias.