Restaurante Cidadão em Goiânia vai ficar fechado por 4 meses para reforma

O restaurante Cidadão, na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, ficará fechado por até 120 dias para reforma. A partir de quarta-feira (29), o usuário vai poder almoçar nas unidades da Avenida Anhanguera, em Campinas ou no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, próximo ao Terminal do Garavelo.

A mais antiga unidade do restaurante Cidadão receberá adequações na cozinha, para que a comida passe a ser feita no próprio local, atendendo norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); além de pintura e manutenção nos banheiros, parte hidráulica e elétrica. Inaugurada em julho de 2003, a unidade Goiás serve diariamente 2.400 refeições.