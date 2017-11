Responsáveis por manutenção podem responder por homicídio culposo após morte de escrivã em Goiânia

Atualizada às 16h13 de 22/11/17

Os responsáveis pela manutenção do poço de visita, popularmente conhecido como tampa de bueiro ou de esgoto, que estava desnivelado do asfalto na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, podem responder por homicídio culposo após a morte da escrivã da Polícia Civil, Jackeline Assunção da Silva, de 27 anos, na noite de terça-feira (21), afirmou ao POPULAR a delegada Nilda de Andrade Gonçalves, responsável pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito da capital (Dict).

Isso porque, segundo a investigadora, não houve manutenção no bueiro. Ainda conforme a delegada, a apuração agora busca saber qual é o órgão responsável: a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra) ou a Saneago.

Jackeline conduzia uma motocicleta biz, ontem, e ao passar pela Avenida Castelo Branco não viu um bueiro encoberto pela água da chuva, caiu e teve a cabeça atropelada por uma motocicleta que vinha logo atrás. O condutor contou que não teve como evitar o acidente. “Hoje eu ouvi o condutor e a alegação dele é que ele não teve tempo para desviar. Por enquanto ele não vai ser indiciado, mas as investigações continuam”, relatou Nilda Gonçalves.

O titular da Seinfra, Fernando Cozzetti, deverá ser intimado e ouvido nos próximos dias. O mesmo procedimento deverá ocorrer com funcionários da Saneago.

Casada há um mês, a vítima levava na garupa no momento do acidente o marido, Rodrigo Alves Lopes que é agente prisional. Ele sofreu escoriações leves, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O acidente ocorreu por volta das 18h de terça-feira (21), após ela e o marido deixarem a sede da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás (SSPAP-GO). A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte da policial. Ela foi aprovada no último concurso da Polícia Civil e estava lotada na Coordenação de Proteção à Saúde do Servidor (CPSS-Niab).

Outro lado

À reportagem, a Seinfra comentou, por meio de nota, que "no caso específico do incidente na Avenida Castelo Branco, o poço de visita pertence à rede da Saneago, que executou os serviços de manutenção do poço e sequencialmente a Seinfra realizou a recuperação do asfalto que precisou ser cortado durante a manutenção da rede de esgoto".

A pasta informou que realiza o trabalho de manutenção de poços de visita diariamente, executando serviços de limpeza, reposição de tampas, substituição de anéis, baseados nas solicitações da população, da imprensa ou ainda de equipes de outras áreas, que percorrem a cidade e constatam a necessidade.

Além disso, a Seinfra ainda afirmou que se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e disponibiliza um canal de comunicação com a população, por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC): 3524-8363 e 3524-8373

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Saneago via e-mail e telefone e aguarda um posicionamento oficial da estatal.

Errata

A reportagem havia informado anteriormente que o secretário da Seinfra, Fernando Cozzetti, pode responder por homicídio culposo. Isso de fato pode ocorrer, mas caso a Seinfra seja a responsável pela manutenção, o que ainda não foi esclarecido.