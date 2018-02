Reparos na Marginal Botafogo devem durar 15 dias

Os reparos na rede de esgoto na Marginal Botafogo devem ser concluídos somente no início de março, na sexta-feira (2). Na sexta-feira (16), as rachaduras na via provocaram o desmoronamento do trecho que fica entre a Avenida Independência e a Rua 301, na divisa dos Setores Leste Ferroviário e Nova Vila, próximo ao cruzamento da rua que dá acesso à Região da 44. O trânsito flui normalmente nos dois sentidos, mas a pista da esquerda está parcialmente interdita no sentido Setor Pedro Ludovico - Goiás Norte.

Na manhã desta segunda-feira (19), funcionários da Saneago e da Prefeitura estão no local trabalhando. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informou que devido ao tamanho do estrago o prazo para finalização das obras foi estendido em 15 dias.