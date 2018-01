Reparos em torres de alta tensão devem acabar na segunda-feira (15)

Os danos causados em um acidente no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, envolvendo a queda de uma torre de sustentação de redes de alta tensão, na última quinta-feira (4), já tem data para reparos finais, de acordo com o diretor técnico comercial da Celg Geração e Transmissão, Augusto Francisco da Silva. Depois que o motorista de uma Saveiro colidiu com a estrutura, houve dano em quatro torres de distribuição e a queda da base de sustentação, de cerca de 12 toneladas. A manutenção deve chegar ao fim na próxima segunda-feira (15).

As informações são de que as três torres adjacentes que foram puxadas com a queda da estrutura de sustentação dos cabos foram as mais prejudicadas com o incidente. Nas outras duas armações danificadas o estrago foi menor, afirma a Celg GT. A manutenção envolve desmontagem, reparo e troca de peças. A previsão para que tudo esteja pronto e funcionando normalmente é de cerca de sete dias. Até lá, o trafego no local deve fluir sem interrupções, exceto pela interdição para montagem final de uma das estruturas danificadas.

O incidente ocorreu na região do Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia e interrompeu o trânsito do Km 49 da BR 153, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O perímetro esteve interditado das 4h da madrugada, horário em que houve a colisão, até o início da noite de quinta-feira, quando foi liberado. Com o impacto, a estrutura atingida, que sustentava os cabos de outras armações, tombou sobre a pista, levando consigo as três torres que estavam interconectadas por fios e danificando uma outra torre, totalizando cinco estruturas prejudicadas.

Na manhã de segunda-feira (8), o trânsito no local voltou a ser interditado para que uma equipe da Celg GT pudesse fazer a desmontagem de uma das três torres, de acordo com Augusto, a mais importante. “A desmontagem de hoje foi na torre que sustenta dois trechos de linha entre a subestação Anhanguera, em Aparecida de Goiânia e a subestação Carajás, em Goiânia”, detalha. O diretor conta que o reparo da torre estava previsto há mais tempo que as outras. “A manutenção dessa torre estava prevista para ocorrer primeiro, mas ela não podia ser a primeira a ser desmontada e nem a última a ser montada, por questões de estrutura. Por isso estamos em ritmo acelerado para os reparos”.

O diretor conta que duas das três torres de alta tensão com maiores estragos que chegaram a ceder foram realocadas para a lateral da pista, liberando o tráfego de veículos. “As três torres exigem um esforço maior da equipe, pois foram muito danificadas e o trabalho é mais complexo”, explica. Entretanto, a única que envolve a interdição da pista, no momento, é a torre desmontada na manhã de hoje. O plano é que até domingo a estrutura, já reparada, seja montada novamente no local. Para isso, haverá nova interdição. “Essa montagem deve ocorrer entre sexta-feira e domingo. Estando definida, entraremos em contato com a PRF para fazer a interdição da rodovia. O reparo das outras torres não vai prejudicar o trânsito do local”, declara.

A desmontagem do suporte levou cerca de 3h, fazendo com que o trecho entre o Anel Viário e a BR 153 ficasse interditado das 9h até pouco mais das 12h de segunda-feira. A PRF ficou responsável pela fiscalização no local e orientou motoristas para rotas alternativas enquanto o perímetro esteve fechado. O trânsito seguiu tranquilo durante o trabalho.

No dia do incidente, a empresa enfrentou problemas na distribuição de energia, deixando cerca de 10 a 20% das empresas da região do Polo Empresarial com problemas de queda de energia. Contudo, de acordo com a Celg, o problema não se estendeu e foi contornado com rapidez.

A conta

O diretor técnico comercial declara que o custo para manutenção de cada torre deve ficar em torno de R$ 500 mil, "o valor estimado fica entre R$ 2 e R$ 3 milhões e compreende o prejuízo da recuperação e as multas que a Celg GT terá que pagar pela indisponibilidade no dia do acidente". Parte dessa conta deverá ser arcada pelo motorista responsável pelo acidente, que colidiu contra um dos pés de sustentação da estrutura, causando todo o transtorno.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), da PRF conta que, no momento do acidente, o motorista estava fazendo uso do celular e perdeu o controle do veículo. Ainda segundo o documento, o condutor não foi submetido ao teste do bafômetro no momento da colisão, pois já teria sido socorrido por locais.

A PRF declara já ter identificado o responsável, que tem como primeiro nome Reginaldo. Ele deverá enfrentar ação judicial iniciada pela Celg por conta dos danos causados no local.