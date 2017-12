Repórteres do POPULAR vencem prêmio nacional

Os repórteres Galtiery Rodrigues, Carla Borges e Rogério Borges, do jornal O POPULAR, venceram, na categoria reportagem, o 34º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), com sede em Porto Alegre (RS). A reportagem especial 30 Anos do Pesadelo Azul, sobre as três décadas do acidente com o césio 137, em Goiânia, publicada no dia 10 de setembro deste ano, ficou em primeiro lugar na categoria que mais recebeu inscrições. Ao todo, foram 57 trabalhos inscritos de veículos de comunicação de todo o País.

Em segundo lugar ficou a reportagem A Violência Nas Favelas do Rio, dos repórteres Hugo Corrêa e Sérgio Garcia, da Revista Época; e, em terceiro, a reportagem RS Na Mira da Cia., do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul.

O prêmio foi instituído em 1984 pelo MJDH, em parceria com a seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e apoio da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Brasil e do Rio Grande do Sul (Arfoc). A cerimônia de premiação ocorrerá no início da próxima semana em Porto Alegre.

O tema da edição deste ano foi Os Direitos Humanos e o Combate a Toda e Qualquer Forma de Violência. O objetivo da premiação é estimular o trabalho dos profissional na denúncia das violações e na vigilância ao respeito dos Direitos Humanos. O caderno especial sobre os 30 anos do acidente com o césio 137 recontou a história da tragédia e mostrou, dentre outras coisas, os dramas enfrentados pelas vítimas da radiação ainda hoje e as incertezas quanto ao real estado de saúde, principalmente em relação à possibilidade de enfrentamento ao câncer.

Nas proximidades de um dos lotes mais atingidos pela radiação, em 1987, no Setor Aeroporto, pelo menos 39 pessoas que moravam no local no ano em que tudo ocorreu desenvolveram câncer nesses 30 anos. O trabalho de contagem, mapeamento e coleta de dados por meio de questionários foi feito pela reportagem do POPULAR em parceria com a presidente da Associação das Vítimas do Césio 137 (AVCésio), Suely Lina Moraes Silva. Traçar a relação entre a radiação e a doença ainda é algo difícil e muitas dessas pessoas ainda não são reconhecidas como vítimas do acidente.

Além da categoria reportagem, o prêmio selecionou, ainda, os melhores trabalhos inscritos nas categorias de rádio, acadêmico, televisão, documentário, grande reportagem (livro), fotografia, crônica, online e especial. Ao todo, foram 303 materiais inscritos em todas as categorias. Na parte de reportagem, foram feitas ainda duas menções honrosas a trabalhos do Jornal do Comércio e do Diário Popular, ambos do Rio Grande do Sul.