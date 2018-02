Religiosos tentam evangelizar no Cordão do Bola Preta, no Rio

Um grupo de religiosos aproveitou a concentração de pessoas durante o carnaval do Rio para evangelizar. Eles levaram pelo menos quatro estandartes gigantes, com frases sobre Deus e Jesus, para o Cordão do Bola Preta, no Centro do Rio, cujo desfile começou por volta das 10 horas deste sábado (10) e deverá arrastar uma multidão de 1,5 milhão de pessoas.

À frente dos carros de som, os religiosos orientavam o público sobre a salvação. De um lado se lia "As 'igrejas' são uma fraude. Por favor, busque a Jesus. Escape do inferno". Do outro lado: "Deus vê a tua dor. O Jesus vivo te fala no Novo Testamento".

Na frente da Assembleia Legislativa, do Rio, um dos pontos pelo qual passa o desfile do Bola Preta, enquanto o público vibrava com a passagem do bloco, os religiosos alertavam sobre as "falsas igrejas". "O mundo é cheio de loucura e desespero. Até as 'igrejas' são falsas. Venha sozinho a Jesus. Ele veio por nós pecadores" e "Se somente você sabia (sic) o quanto Deus te ama", dizia o estandarte dos dois lados.

Atrás dos carros de som, eles orientavam: "Busque a Jesus", "Você precisa de Jesus, não de uma 'igreja'", "Atrás de um cara feliz, escondemos um coração triste. As 'igrejas' não tem (sic) resposta. Comece de novo e descubra o Jesus".