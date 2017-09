Relembre as charges publicadas pelo POPULAR durante o período do acidente com o Césio 137

Há décadas, o colunista Jorge Braga é o responsável por um dos pilares da editoria de Opinião do jornal O POPULAR: a charge. Utilizando a arte de desenhar para expressar críticas e sentimentos com relação aos fatos do cotidiano, o profissional apresenta há 36 anos - 31 de forma consecutiva - seu trabalho para milhares de leitores e internautas que acompanham o veículo.

Césio 137: acesse especial sobre os 30 anos do maior acidente radiológico do mundo ocorrido em Goiânia

A partir de meados do mês de setembro do ano de 1987, Braga levou às páginas do POPULAR sua visão sobre a situação pela qual Goiânia passava após o acidente com o Césio 137. Em âmbito nacional e internacional, a capital goiana e seus moradores foram estigmatizados e tiveram que enfrentar muitas vezes o preconceito com relação aos males trazidos pela radioatividade exposta após a abertura de uma cápsula encontrada na estrutura do antigo Instituto Goiano de Radiologia (IGR) - onde atualmente fica o Centro de Convenções da cidade - pelos catadores Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira.

A tragédia radiológica, considerada a maior em área urbana de todos os tempos, deixou quatro mortos meses após o ocorrido, mais de 60 ao longo dos 30 anos completados nesta quarta-feira (13) do acidente e cerca de 1.600 pessoas diretamente afetadas pela exposição ao material radioativo.

Confira algumas charges feitas pelo colunista, publicadas no POPULAR, durante o período do acidente com o Césio 137 em Goiânia.