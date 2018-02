Região Norte é a mais desassistida

A Região Norte de Goiânia, onde está localizado o Residencial Orlando de Moraes, é a que menos possui áreas públicas de lazer da capital, com apenas 7,72% do total de praças e parques construídos. No local, atualmente, há quatro parques e 44 praças, sendo a Vila Jardim Pompeia a que possui mais equipamentos, com 12 praças. Ao mesmo tempo, as regiões consideradas mai...