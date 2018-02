Região Metropolitana de Goiânia registra dois homicídios na tarde dessa quarta-feira

Dois homicídios foram registrados na tarde desta quarta-feira (07) na Região Metropolitana de Goiânia. Um deles aconteceu na Rua 7 do Setor Parque Industrial, na região Leste de Goiânia; e o outro, no Garavelo, em Aparecida. As autorias e as motivações dos assassinatos ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

No Parque Industrial, um homem de aproximadamente 30 anos foi baleado na cabeça. Ele estava sem os documentos e, por isso não foi possível a identificação, segundo a polícia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro caso ocorreu dentro de uma loja de aparelhos celulares que fica na Avenida Igualdade. A vítima de 31 anos foi baleada no peito e também morreu no local. A Polícia Militar informou que nada foi levado da loja e que a vítima não tinha passagens por crimes.

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram solicitadas pelos agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia. O caso será investigado.