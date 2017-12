Região da 44: Compras até debaixo de chuva

Nem mesmo a chuva atrapalhou as compras dos que vieram a Goiânia à procura de preço baixo nas ruas do Setor Norte Ferroviário. Apesar do movimento ter ficado aquém do esperado por muitos lojistas, as ruas da região da 44 ficaram lotadas neste sábado (16) e um grande movimento ainda é esperado para este domingo (17). Mas a cena no local não pôde ser compara...