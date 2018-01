Reforma de brinquedos em parques de Goiânia está avançada

Cinco parquinhos localizados nos parques Areião, Vaca Brava, Flamboyant, Lago das Rosas e Bosque dos Buritis estão recebendo reformas de responsabilidade da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) desde o início do ano. Os projetos visam a troca dos pisos nos locais, que eram de areia, por borracha monolítica, feita com base em pneus triturados e que já foi instalado, em 2016, na Praça do Sol. A mudança é porque esses novos pisos são completamente acessíveis, permitindo que crianças usuárias de cadeira de rodas, por exemplo, também possam usufruir do espaço público. Com isso, os brinquedos novos que também serão instalados terão o mesmo conceito de acessibilidade.

Para a realização das reformas, a Amma está utilizando das compensações ambientais, que são pagas por empreendimentos construídos ou em construção na capital. "Estamos direcionando essas compensações para a reforma nos parquinhos. Ainda existem outras a receber, muitas estão na Justiça, e assim que for saindo nós vamos utilizar também para os parques", diz o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto. Segundo ele, os cinco parques escolhidos para receber a novidade são os mais utilizados na capital e também são locais turísticos. "Vamos fazer, primeiro, esses parquinhos das crianças e também as academias da terceira idade. Depois nós vamos fazer a reforma dos parques", conta.

Marques Neto afirma que o local do Parque Flamboyant será o primeiro a ser inaugurado, mas alguns brinquedos já estão sendo utilizados pelas crianças. "Nós tivemos a participação da comunidade, com a doação de 200 metros quadrados de grama esmeralda da AmeParque", relata sobre a associação dos moradores do entorno do Parque Flamboyant. Todos os locais reformados terão a mesma conformação, com mudança nos pisos e nos brinquedos. Quanto as reformas nos demais parques, o presidente da Amma explica que os outros possuem outras demandas mais urgentes do que a melhoria na área dos brinquedos e, para tal, serão utilizadas as compensações ambientais de um momento próximo.