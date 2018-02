Reestruturação do sistema prisional é prioridade no MP de Goiás neste biênio

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ambas goianas, estarão nesta sexta-feira (23) em Goiânia para o lançamento do Plano Geral de Atuação (PGA) do Ministério Público de Goiás para o biênio 2018-2019, que tem como tema prioritário a reestruturação do sistema prisional. As duas farão conferência na manhã de hoje no auditório da sede do MP-GO. Também foram convidados a discorrer sobre o tema a conselheira Maria Teresa Uille Gomes, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o procurador de Justiça do MP de São Paulo Márcio Sérgio Christino.

O evento, que começa às 8 horas e prossegue o dia todo, vai contar com a presença de procuradores e promotores de Justiça de todo o Estado. O MP-GO decidiu pelo tema após 17 encontros regionais realizados no ano passado quando descobriu que a questão esteve entre as principais demandas registradas na instituição em 2016.

O PGA, que tem sob a coordenação o Gabinete de Planejamento e Gestão Estratégica (GGI) do MP-GO, prevê ações coordenadas, pertinentes à atuação própria do Ministério Público, e tem por objetivo contribuir para a transformação da realidade do sistema prisional e a melhoria da segurança pública em Goiás. O plano prevê contemplar as diferentes áreas de atuação do MP - criminal, infância e juventude, direitos humanos, cidadania, educação, combate à corrupção, defesa do consumidor, meio ambiente.

Durante a apresentação desta sexta-feira (23) será mostrado um diagnóstico do sistema prisional em Goiás. Os coordenadores do GGI, José Augusto Figueiredo Falcão e Alice de Almeida Freire informaram que o plano não tem a pretensão de alcançar uma solução definitiva para os problemas do sistema prisional, mas, sim, ser um indutor de mudanças que caberão, também, a outras instâncias públicas.