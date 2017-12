Recuperação nunca será de forma integral

O antropólogo Altair Sales, fundador do Memorial do Cerrado, relaciona os dados ao modelo de agricultura implementado em 1970 que ele classifica como “predatório”. “Essa predação se dá em função da falta de conhecimento de como funciona a ecologia do Cerrado e também por falta de conhecimento da história evolutiva do cerrado. Nessa perspectiva, a vegetação nativa é retira...