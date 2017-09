Recorrência de assaltos amedronta moradores

A proliferação de usuários de droga e o tráfico crescente nos bairros da Região Oeste de Goiânia favorecem a prática de outros crimes. No caso do Capuava, uma comerciante relatou ao POPULAR que até pouco tempo era incomum algum morador ser atormentado pelos usuários. “Eles não mexiam com gente daqui”, disse. Hoje, no entanto, a situação já está um pouco diferente. “Vir...