Rapper é levado de sua casa em Aparecida de Goiânia por supostos policiais

Muito conhecido no cenário musical rap da região metropolitana de Goiânia, o MC Kaíque Sabotinha, de 17 anos, está desaparecido desde quarta-feira, 22 de novembro. Ele foi levado de sua casa no bairro Colinas de Homero, região sul de Aparecida de Goiânia, por três homens que se identificaram como policiais.

Familiares e amigos têm feito buscas por várias delegacias, hospitais, matagais e Instituto de Medicina Legal e até agora não têm notícias do paradeiro do rapper.

De acordo com Kam Liberato, irmão do MC, os três homens chegaram à casa da família e disseram que estavam em busca de uma arma. Kam foi rendido e os supostos policiais disseram que ele poderia procurar o irmão na delegacia do bairro. Até o momento ninguém da polícia soube informar nada a respeito do assunto.

MC Kaíque Sabotinha é conhecido não apenas em seu bairro, mas também no movimento rap goiano por participar com frequência de rodas culturais de batalhas de Mc’s. Ele é o primeiro campeão da Batalha do Rei, considerada uma das maiores batalhas da capital goiana. O rapper não tem passagens pela polícia, segundo seu irmão, Kam.

Lil King, nome da cena rap de Getúlio Ribeiro da Silva Filho, amigo de MC Kaíque, está chocado com seu desaparecimento. "Ele começou a animar há quatro anos e já tem cinco músicas no You Tube. É um moleque muito talentoso. Todo mundo gosta dele. Nós, jovens da periferia, começamos a ouvir rap muito cedo", conta.