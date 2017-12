Rapaz fica ferido após casa ser atingida por raio em Formosa

Um jovem de 18 anos levou um susto e tanto neste sábado (30). Ele estava deitado no sofá quando um raio atingiu a sua casa em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Com o impacto, o rapaz, que estava sozinho na residência, foi atingido por estilhaços de materiais de construção que se soltaram das paredes.

A descarga elétrica foi tão intensa que deixou marcas chamuscadas no imóvel. Depois do episódio improvável a casa ficou sem energia, já que o quadro de distribuição e os disjuntores também foram atingidos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou ao O Poular que o jovem foi atendido, mas, apesar dos ferimentos, ele preferiu não ser encaminhado para um hospital.