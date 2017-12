Rapaz de 26 anos é preso com 44 kg de cocaína e R$ 40 mil em laboratório de drogas em Goiânia

Um jovem de 26 anos, foi preso na madrugada deste domingo (10), com 44 kg de cocaína e R$ 40 mil em dinheiro, em um laboratório de drogas, no Parque das Laranjerias, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz foi abordado em um bloqueio de trânsito e dentro do veículo dele, um VW Gol, foi encontrado 1 kg de cocaína. "Fomos então até a casa dele, no setor Urias Magalhães, mas não foi localizamos nada, e ele disse que tinha um laboratório de drogas no Parque das Laranjeiras", afirmou o tenente Daniel.

A PM foi até o local, e lá encontrou e apreendeu 43 kg de cocaína, balanças de precisão, R$ 40 mil em dinheiro, máquina de contar dinheiro, um revólver calibre 38, duas pistolas calibre 9 milímetros e diversas munições.

O suspeito, que não tem passagens pela polícia, foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.