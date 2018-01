Rapaz de 20 anos morre após ser atingido por balas perdidas em porta de boate enquanto vendia lanche

O ambulante Felipe Henrique da Silva, de 20 anos, baleado no momento em que vendia cachorro quente com o pai, de 44 anos, na porta da casa de shows City Hall, em Belo Horizonte, na madrugada de sábado (27), morreu na manhã desta terça-feira (30), no Hospital de Pronoto-Socorro (HPS) João XXIII, um dia após a unidade confirmar sua morte cerebral.

O irmão da vítima, um DJ de 22 anos, confirmou a morte ao jornal O Tempo. "Era pra ele estar lá no hospital ainda, mas a médica não deixou os aparelhos do meu irmãozinho ligado. Ela falou que era só um corpo! Eu tinha tanta fé..", disse abalado o jovem.

O caso

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que antes de atirar no cabeleireiro Adalgiso Leandro Gomes, de 28 anos, que tinha se envolvido em uma confusão dentro da boate, onde acontecia um baile funk, o autor gritou: “É aquele vacilo lá” e matou Gomes com oito tiros.

Após os disparos, o suspeito teria dito: “matei, matei, matei”, e correu para um Hyndai i30 vermelho, que o esperava, e logo depois, fugiu no veículo em alta velocidade.

O pai de Felipe, Sany Souza Silva, também foi atingido por estilhaços, mas recebeu alta no mesmo dia. A perícia já recolheu cápsulas deflagradas de 9 mm no local do crime.

O local onde Felipe foi atingido por balas perdidas é o mesmo onde sete pessoas morreram e 197 ficaram feridas em 2001, após um incêndio no Canecão Mineiro.